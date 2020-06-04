Yeşilada: “Hükümetin Burger King’e sağladığı ayrıcalık rekabeti engelliyor”

Bakanlar Kurulu’nun Burger King’e patates ithali yapması için özel izin verileceği öğrenildi…

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Metgin LTD. Direktörü Engin Yeşilada, devletin düzenleyici olduğunu vurgulayarak, “Devlet bir baba ise tüm evlatlarına eşit davranmalı” değerlendirmesini yaptı.

Devletin herkese eşit davranmadığı durumlarda rekabeti engellemiş olacağını hatırlatan Yeşilada, “Bizim talebimiz gölge etmesin yeter” ifadelerini kullandı.

Rekabet ortamı çerçevesinde, tüketicinin istediği ürünü tüketmesinden yana olduklarının altını çizen Metgin LTD. Direktörü Yeşilada, “Ama devlet rekabeti engellerse üretici de sıkıntı çeker” şeklinde konuştu.

MEHMET BİCEN: “PAHALI OLUNCA İTHALATI AÇMAK ÖYLE Mİ?”

Konuyla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğancı Patates Üreticileri Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen, şunları belirtti: “Ey olmayan devletin sahte hükümeti patates üreticisinin bu seneki zararı 30 milyon TL’dir seneye patates 20 TL bunun çözümü pahalı olunca ithalatı açmak öyle mi? Allah sizi kahretsin bu sektörü göz göre göre yine batırdınız KKTC ve TC yetkilileri uygun yerinize kına yakın ürettikçe batıyoruz”

HALKSEVEN: “ÖRNEĞİN; BURGER KİNG 2 TON PATATESE İHTİYAÇ DUYARSA, 1 TONUNU ÜLKE İÇİNDEN ALMAK ZORUNDA”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, söz konusu kararın, Burger King için şartlı olarak verildiğini dile getirdi.

Burger King’in ihtiyaç duyduğu patatesin yarısının ülkemizden yarısının ise yurtdışından olmak şartı ile ve sadece Burger King’te kullanma kaydı ile verildiğini belirten Halkseven, “Örneğin; Burger King’in 2 ton patatese ihtiyacı olursa, 1 tonunu ülke içerisinden almak şartı ile bu karar alındı” ifadelerini kullandı.

PATATESÇİLERİN SON DURUMU…

Öte yandan, patates üreticilerinin genel durumu hakkında konuşan Patates Üreticileri Birliği Başkanı Halkseven, “Şu anda pandemi sürecinden dolayı sıkıntı var. Ama Tarım Bakanlığı ile istişare halindeyiz ve sorunu çözeceğiz. Ümit ediyorum ki sorunları el birliği ile aşacağız” şeklinde konuştu.

DENİZ: “İTHALAT İZNİ VERİLECEKSE, SADECE BURGER KING’E DEĞİL, GENEL OLARAK ALINMALI”

Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yasakçı zihniyete karşı olduklarının altını çizerek, “İthalat iznine karşı değiliz, ama bu iznin sadece Burger King’e verilmesine karşıyız. Eğer bir karar alınacaksa, genel olarak alınmalı” ifadelerini kullandı.