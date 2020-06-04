  • BIST 109.111
  • Altın 369,346
  • Dolar 6,7482
  • Euro 7,5651
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Yeşilada: “Hükümetin Burger King’e sağladığı ayrıcalık rekabeti engelliyor”

» »
Yeşilada: “Hükümetin Burger King’e sağladığı ayrıcalık rekabeti engelliyor”
Yeşilada: “Hükümetin Burger King’e sağladığı ayrıcalık rekabeti engelliyor”

Bakanlar Kurulu’nun Burger King’e patates ithali yapması için özel izin verileceği öğrenildi…

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Metgin LTD. Direktörü Engin Yeşilada, devletin düzenleyici olduğunu vurgulayarak, “Devlet bir baba ise tüm evlatlarına eşit davranmalı” değerlendirmesini yaptı.

Devletin herkese eşit davranmadığı durumlarda rekabeti engellemiş olacağını hatırlatan Yeşilada, “Bizim talebimiz gölge etmesin yeter” ifadelerini kullandı.

Rekabet ortamı çerçevesinde, tüketicinin istediği ürünü tüketmesinden yana olduklarının altını çizen Metgin LTD. Direktörü Yeşilada, “Ama devlet rekabeti engellerse üretici de sıkıntı çeker” şeklinde konuştu.

MEHMET BİCEN: “PAHALI OLUNCA İTHALATI AÇMAK ÖYLE Mİ?”

Konuyla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğancı Patates Üreticileri Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen, şunları belirtti: “Ey olmayan devletin sahte hükümeti patates üreticisinin bu seneki zararı 30 milyon TL’dir seneye patates 20 TL bunun çözümü pahalı olunca ithalatı açmak öyle mi? Allah sizi kahretsin bu sektörü göz göre göre yine batırdınız KKTC ve TC yetkilileri uygun yerinize kına yakın ürettikçe batıyoruz”

 

HALKSEVEN: “ÖRNEĞİN; BURGER KİNG 2 TON PATATESE İHTİYAÇ DUYARSA, 1 TONUNU ÜLKE İÇİNDEN ALMAK ZORUNDA”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, söz konusu kararın, Burger King için şartlı olarak verildiğini dile getirdi.

Burger King’in ihtiyaç duyduğu patatesin yarısının ülkemizden yarısının ise yurtdışından olmak şartı ile ve sadece Burger King’te kullanma kaydı ile verildiğini belirten Halkseven, “Örneğin; Burger King’in 2 ton patatese ihtiyacı olursa, 1 tonunu ülke içerisinden almak şartı ile bu karar alındı” ifadelerini kullandı.

PATATESÇİLERİN SON DURUMU…

Öte yandan, patates üreticilerinin genel durumu hakkında konuşan Patates Üreticileri Birliği Başkanı Halkseven, “Şu anda pandemi sürecinden dolayı sıkıntı var. Ama Tarım Bakanlığı ile istişare halindeyiz ve sorunu çözeceğiz. Ümit ediyorum ki sorunları el birliği ile aşacağız” şeklinde konuştu.

DENİZ: “İTHALAT İZNİ VERİLECEKSE, SADECE BURGER KING’E DEĞİL, GENEL OLARAK ALINMALI”

Konuyla ilgili olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yasakçı zihniyete karşı olduklarının altını çizerek, “İthalat iznine karşı değiliz, ama bu iznin sadece Burger King’e verilmesine karşıyız. Eğer bir karar alınacaksa, genel olarak alınmalı” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakan: Başarı kurallara uyan halkın04 Haziran 2020 Perşembe 08:23
  • Tatar: Öğrencileri kendi evlatlarımızdan ayırt etmeyiz04 Haziran 2020 Perşembe 08:21
  • Aşıkoğlu: İkinci paket çalışmaları tamamlanıyor03 Haziran 2020 Çarşamba 19:11
  • Hak-Sen, İngilizce Eğitim Merkezinin Kapatılma Kararının Geri Çekildiğini Duyurdu03 Haziran 2020 Çarşamba 19:08
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Geçiş kapılarını görüşmek amacıyla Hükümeti Cuma günü toplantıya davet etti03 Haziran 2020 Çarşamba 17:45
  • Sağlık Bakan Pilli: “Toplam 238 test yapıldı. Pozitif vaka yok"03 Haziran 2020 Çarşamba 17:24
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Askeri Öğrenci Alımı Duyurusu03 Haziran 2020 Çarşamba 17:08
  • Korona Virüsü Ekonomik Olarak KKTC’yi Dünyadan Daha Çok Etkiledi03 Haziran 2020 Çarşamba 17:05
  • Bakanlar Kurulu toplandı.03 Haziran 2020 Çarşamba 16:53
  • İngiltere: Çin güvenlik yasasını diretirse, milyonlarca Hong Konglu'ya İngiliz vatandaşlığı veririz03 Haziran 2020 Çarşamba 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti