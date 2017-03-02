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“Yeşilay Haftası” başladı

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“Yeşilay Haftası” başladı
“Yeşilay Haftası” KKTC’de de etkinliklerle kutlanıyor.

Kıbrıs Yeşilay Derneği’nden yapılan açıklamada, her geçen gün sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının bariz şekilde arttığı ve gazete manşetlerinde özellikle uyuşturucu bağlantılı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı ve kısır döngünün devam ettiği belirtilen açıklamada, “Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için hem arz, hem talebi azaltmaya yönelik tedbirler birlikte sürdürülmeli,  önleme ve tedavi imkanları artırılmalıdır” denildi.

“Devlet, Sivil Toplum, aile ve birey dayanışması ile elbirliğiyle mücadele edilmeli ve herkes üzerine düşeni yapmalıdır” diyen dernek, özellikle gençlerin hedef alındığı düşünülünce, gençlere yönelik eğitim programlarının müfredata dahil edilmesi, sürdürülebilir olması ve boş zamanlarını kaliteli geçirmeye yönelik sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel imkanlar sunulması gerektiğini söyledi.

Dernek hafta dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi’yi ziyaret ederek, birlikte yapılabilecek ortak çalışmalar ve projeleri değerlendirdi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencilerine “ Madde Bağımlılığı ve Korunma Yolları” konulu; Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine ise “ Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminerler düzenliyor.

Kıbrıs Yeşilay, ülkenin büyük bir yarası olan özellikle uyuşturucu bağımlılığı, genelde ise sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı konusundaki çalışmalarını  sürdürmeye devam edeceğini ve bu konularda her türlü işbirliğine hazır olduğunu da belirtti.

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