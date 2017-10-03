 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.931
  • Altın 146,088
  • Dolar 3,5712
  • Euro 4,1868
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

»
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Pek çok Yeşilçam filminde gördüğümüz karakter oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi, Tevfik Şen hayatını kaybetti işte Tevfik Şen kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi...

Yaklaşık 6 aydır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 75 yaşındaki Tevfik Şen, hayatını kaybetti. Tevfik Şen’in cenazesi 3 Ekim Salı günü, öğlen namazına müteakip Tarsus’a bağlı Kalenurcu Köyü‘nden kaldırılacak.

TEVFİK ŞEN KİMDİR?

Başlarda film setlerinde görevli olarak çalışan Şen, sinemaya 1969 yılında Yücel Hekimoğlu'nun çekmiş olduğu, “Dönüşü Olmayan Yol” filmi ile girdi. Genellikle Yeşilçam'ın kötü adam rollerinde oynadı. Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Fatma Girik ve Türkan Şoray’ın da yer aldığı 200’e yakın filmde rol alan usta oyuncu, görüntü yönetmenliği de yaptı. Tevfik Şen daha sonra İsviçre'ye giderek plak şirketi kurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dinozorların nesli tükenmese ne olurdu?28 Eylül 2017 Perşembe 18:48
  • Bermuda şeytan üçgeninin sırrı ortaya çıktı28 Eylül 2017 Perşembe 18:42
  • DAÜ Rektörlüğü'nün yeni üyesi: Can Dost28 Eylül 2017 Perşembe 18:21
  • Playboy'un kurucusu Hugh Hefner öldü28 Eylül 2017 Perşembe 09:17
  • Yağmur geliyor27 Eylül 2017 Çarşamba 14:51
  • Çinli ‘Bayan Popo’: Taytla sokağa çıkamıyorum, insanlar etrafıma toplanıyor26 Eylül 2017 Salı 11:16
  • Dünya'nın en şişman kadını hayatını kaybetti26 Eylül 2017 Salı 09:58
  • Bu hafta hava nasıl olacak?25 Eylül 2017 Pazartesi 16:06
  • Yeni doğan Bebeğinize İşitme Testi Yaptırmayı Unutmayın!25 Eylül 2017 Pazartesi 15:32
  • Açlık krizlerini önlemenin 10 yolu25 Eylül 2017 Pazartesi 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti