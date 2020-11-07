Yeşilçam'ın gizli kahramanı İhsan Gedik, onurlu hayat mücadelesiyle gıpt
Yeşilçam filmlerinin kötü oyuncusu olarak bilinen ve bine yakın filmde rol alan Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik, şimdilerde kitap satarak geçiniyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi olan emektar oyuncu "En güzel Cüneyt Abi dövüyor" demişti. İşte efsane oyuncunun son hali...
Yeşilçam'da dövüş sahnelerinin gizli kahramanı, kötülerin bir numaralı adamı rolleriyle efsaneleşen usta oyuncu İhsan Gedik, şimdilerde hayatını sokaklarda kitap satarak kazanıyor. Yeşilçam'ın efsanesi bakın şimdi ne halde.
07 Kasım 2020 Cumartesi 19:00
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