Yeşilçam filmlerinin kötü oyuncusu olarak bilinen ve bine yakın filmde rol alan Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik, şimdilerde kitap satarak geçiniyor. Aksiyon filmlerinin aranan ismi olan emektar oyuncu "En güzel Cüneyt Abi dövüyor" demişti. İşte efsane oyuncunun son hali...