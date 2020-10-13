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Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı üç filmle geri dönüyor

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Antalya'da yaşayan usta oyuncu Coşkun Göğen (75), üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Aydemir Akbaş ile bir komedi filminde oynamaya hazırlandığını söyleyen Göğen, iki film için de anlaştığını aktardı.
Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı üç filmle geri dönüyor

Antalya'da bir plajda eğlence müdürü olarak görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismi Coşkun Göğen, üç film projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Aydemir Akbaş'ın da rol aldığı komedi filminin hazırlıklarına başladı. Pandemi nedeniyle çekimleri bir süreliğine ertelenen sinema filmi, Antalya ve Alanya'da çekilecek.

Komedi filminin yanı sıra iki film için de görüşme yaptığını, senaryoda anlaştıklarını ve çekim gününü beklediğini kaydeden usta oyuncu, "Çalışmayı çok seviyorum. Sinema benim ruhumu yenileyen bir sektör. Ardı ardına gelen projeleri değerlendirmemek olmazdı. Şimdi alt oyuncu kadrolarının toparlanmasını bekliyoruz. Ardından setler kurulacak ve çekimler başlayacak" diye konuştu.

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