Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti

Kolçak, Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sonrası taburcu edilen Kolçak durumu kötüleşince yeniden tedaviye alınmıştı.
Pazar günü öğleden sonra hayatını kaybeden Eşref Kolçak'ın cenazesi Salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.
Eşref Kolçak kimdir?
Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu.
Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır.
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