  • BIST 86.072
  • Altın 251,269
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti

»
Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti

Kolçak, Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sonrası taburcu edilen Kolçak durumu kötüleşince yeniden tedaviye alınmıştı.

Pazar günü öğleden sonra hayatını kaybeden Eşref Kolçak'ın cenazesi Salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu.

Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP ve Erdoğan sahicilik yitimi yaşıyor24 Mayıs 2019 Cuma 11:57
  • AKP’li belediye başkanı duyurdu: Erdoğan'ın başdanışmanının danışmanı da varmış24 Mayıs 2019 Cuma 11:53
  • Ateş İlyas Başsoy: Bağcılar'da 10'dan fazla bale kursu var, AKP tabanındaki değişimi göremiyor24 Mayıs 2019 Cuma 09:43
  • YSK gerekçeli karar: İstanbul seçimi iptalinin gerekçeleri ve muhaliflerin şerhi ne?23 Mayıs 2019 Perşembe 10:40
  • YSK Başkanı Sadi Güven'in muhalefet şerhi: Sandık başkanına itiraz edilen 754 sandığın 750'sinde AK Parti görevlisi vardı22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:02
  • İmamoğlu: Önceliğimiz yoksullukla mücadele22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:37
  • Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliği demokrasi seferberliğidir21 Mayıs 2019 Salı 13:33
  • Tüketici güven endeksi son 15 yılın en düşük seviyesine indi21 Mayıs 2019 Salı 11:11
  • Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadıklarını açıkladı: İktidar partisinin şovuydu21 Mayıs 2019 Salı 11:06
  • Radyoaktif madde satmaya çalışan Suriyeli zanlı: Ben onu yedim21 Mayıs 2019 Salı 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti