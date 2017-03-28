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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nurhan Nur yaşamını yitirdi

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nurhan Nur yaşamını yitirdi
Nurhan Nur 87 yaşıdaydı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 87 yaşındaki Nurhan Nur yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi, yarın (28 Mart Salı) Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


Nurhan Nur kimdir?
 

1950 yapımı 'Parmaksız Salih' filmiyle oyunculuğa başlayan 1930 doğumlu Nur; 'Bu Vatanın Çocukları', 'Düşman Yolları Kesti', 'Yılanların Öcü', 'Bozuk Düzen', 'Son Kuşlar', 'Kanun Benim', 'Yaprak Dökümü', 'Fırat’ın Cinleri', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Maden' ve 'Susuz Yaz'ın ikinci çevriminde oynadı.

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