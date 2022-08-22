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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48. yıldönümü kutlanacak

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Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48. Yıldönümü 5 Eylül Cuma günü törenlerle kutlanacak.
Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48. yıldönümü kutlanacak

Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Yeşilırmak Şehitliğindeki tören saat 17.00’de yer alacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, özel defter imzalanacak, dua okunacak ve şehitlik gezilip çiçek sunulacak.

İkinci tören Atatürk Büstü önünde saat 17.30’da başlayacak. Törende, anıta çelenk sunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak. Tören, tören geçişi ile tamamlanacak.

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