Yeşilırmak Direnişi kutlandı, şehitler anıldı

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48.nci yıldönümü törenlerle kutlandı, direnişte şehit düşenler anıldı.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48.nci yıldönümü nedeniyle ilk tören Yeşilırmak Şehitliği’nde, ikinci tören ise 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü Önü’nde düzenlendi.

Törenler, şehitliklere çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Yeşilırmak Şehitliği’ndeki törende protokol tarafından özel defter imzalandı. Tören dini vecibenin yerine getirilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk Büstü Önü’ndeki törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Sedat Genç, Yeşilırmak halkının içinde bulundukları imkansızlıklara rağmen örnek bir mücadele gösterdiğine işaret ederek, bu mücadelenin Türk milletinin baskı, zulüm ve zorbalığa karşı asla boyun eğmeyeceğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat da Yeşilırmak’ın 5 Eylül’de barış harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Türk toprakları ile bütünleşip şanlı bir mücadele gösterdiğini anlatarak, Yeşilırmak halkının şanlı mücadelede Anavatandan gönderilen silah ve cephaneyi yurdun diğer bölgelerine ulaştırdığını, direndiğini ve teslim olmadığını ifade etti.

Törene katılan Cumhurbaşkan Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirterek, verdiği mücadelelerle Kıbrıs Türkünün bugün özgürlük içinde, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşadığını söyledi.

Töre, anavatan Türkiye’nin ve Türk ordusunun adadan çekilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, bu toprakların büyük mücadeleler sonucunda vatan yapıldığına ve bu topraklarda KKTC’nin kurulduğuna işaret etti.

Ülkede sıkıntılar olabildiğini ama bunların geçici olduğunu, KKTC’nin statüsünün mutlaka yükseleceğini kaydeden Töre, devlete ve cumhuriyete sımsıkı bağlı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Töre, cumhuriyetten asla vazgeçilmeyeceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türk halkı vardır ve bu halk Türk milleti mensubu olmaktan gurur duymaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından tören, şiirler okunması ve ardından resmi geçitle sona erdi.