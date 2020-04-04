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Yeşilırmak: Enerji ve Ekonomi Bakanlığı uyuma!!!

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Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz.
Yeşilırmak: Enerji ve Ekonomi Bakanlığı uyuma!!!

İşte Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması;

Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma!!!

Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz.
Maske 4.5TL
Tulum 110TL
Üstelik tulum da tek kullanımlık.

Corona virüs adamıza gelmeden önce;
Maske 0.36 Krş
Tulum 24TL

Denetimi olsun yapallim.

Bu arada fırsatçılar bu memleletin evlâdı değildir. Böylesine olağanüstü bir durumda bile vatandaşımız cebindeki parayı düşünen insan bizden değidir.
Çok açık ve net.

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