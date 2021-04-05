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Yeşilırmak isim vermeden Özersay'ı eleştirdi...

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Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, "Yenierenköy'de verilen mücadeleyi UBP'ye geçmemi bağlamak etik dışı siyasettir" dedi, isim vermeden Kudret Özersay'a, "Lütfen haddinizi bilin" diyerek açıklama yaptı.
Yeşilırmak isim vermeden Özersay'ı eleştirdi...

İşte açıklama;

Ahh hocam ahh sen bu siyaseti öğrenmedin! Bu gidişle de öğrenemeycen... Kim dedi ki sana ben kendi partimin bakanları veya başbakanı ile görüşmedim diye...!!!
Yenierenköy de verilen mücadelede siyaset yapmak istemedim ama istersen yaparım!
O senin dediğin yatırımcıya bu yerleri kim verdi ? Biliyor musun hocam?
Ben söyleyim! 2009 ÖRP/CTP hükumeti.
Peki bu mendirek iznini 2018 yılında bakanlar kurulundan kim onayladı?
Onu da 4 koalisyon döneminde SİZ imzaladınız. Altında imzanız var!!!
Baktınız mı ÇED raporu veya EED raporu var mıydı diye?
Devam edeyim mi ?
Bence yeterli...
Verilen mücadeleyi kalkıp UBP bağlamak veya benim UBP'ye geçmeme bağlamak etik dışı siyaset'dir.
Lütfen haddinizi bilin, mücadeleyi siyasi malzeme olarak kullanmayın ve verilen mücadeleye lütfen saygı olun.

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