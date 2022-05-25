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Yeşilırmak: Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yeşilırmak: Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum

Mecliste dün yaşanan gerginlikle ilgili Yeşilırmak, "Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum" dedi.

Yeşilırmak  "Cumhuriyetçi Türk Partisi, "Meclis sokakta, sokak mecliste" diyerek yeni bir slogan geliştirdi. İçerisinde biriken sorunları çözmek yok, geçmişte kendi hatalarından kaynaklı bozuk kamu yapısını düzeltmeye yönelik bir adım da yok.!" açıklamasını yaptı.

İşte Emrah Yeşilırmak'ın açıklaması:

Cumhuriyetçi Türk Partisi, "Meclis sokakta, sokak mecliste" diyerek yeni bir slogan geliştirdi. İçerisinde biriken sorunları çözmek yok, geçmişte kendi hatalarından kaynaklı bozuk kamu yapısını düzeltmeye yönelik bir adım da yok.!

Zorbalıkla, ses yükselterek, sokak kabadayısı gibi içi boş konuşarak, UBP'yi ve UBP'li milletvekillerini döveceklerini, toplum önünde küçük düşüreceklerini zannediyorlarsa, yanılıyorlar.

Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum. Yaşanan bir çok olay sonrası, sorumluluğumuz daha da artmakta, halkımız için iyi olanı bir an önce yapma gayretindeyiz.

Mecliste, her türlü hakareti ve eylemi yapabileceğini zannedenlere karşı, bundan böyle susmayacağım. Hiçbir UBP milletvekili de susmayacak. Ne zorbalığa, ne demagojiye, ne duygu sömürüsüne pabuç bırakacağız. Gerekli cevapları ben de, diğer vekil arkadaşlarım da verecek.

Tüm gücümüzü halkımızın kalkınması, gelir düzeyinin ve alım gücünün artmasına vereceğiz. Laftan başka bir şey üretmeyen, zorbalığı maharet sayanlara inat, sözümüzü söyleyeceğiz, ama iş üreteceğiz.

Kimse, kürsüye çıkıp, biz ve iradesini temsil ettiğimiz vatandaşlarımıza ağzına geleni söyleyip, sonra da hiç bir şey yokmuş gibi yerine oturacağını sanmasın.

Her eleştiriye, fikrimizle, nezaketimizle, bilgimizle verecek bir cevabımız vardır. Yaşanan bu olaydan ders çıkararak, temsil ettiğimiz iradeyi en güçlü şekilde meclise taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

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