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Yeşilırmak: Karpaz eylemi Cuma günü Lefkoşa'da devam edecek

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Yeşilırmak: Karpaz eylemi Cuma günü Lefkoşa'da devam edecek
Yeşilırmak: Karpaz eylemi Cuma günü Lefkoşa'da devam edecek

İşte o açıklama;

Değerli Basın Mensupları,
Sevgili Karpaz Halkı,
Sayın İlgisiz Hükümet Yetkilileri,

Bugün Karpaz bölgesinin ve gençlerimizin geleceği için 24 Kilometre yürüdük. "Başka Karpaz Yok" sloganı ile çıktığımız bu varoluş mücadelesinde baygınlık geçiren vatandaşlarımız, sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız olmuştur ama en önemlisi Salih Cil Muskuri isimli vatandaşımızın hayati tehlike geçirmesi bizleri derinden üzmüştür. Daha önce yanımda böyle bir vaka olmuştu ve 1 canımızı kaybetmiştik. Böyle bir eyleme devletin ambulans bile sağlamaması Karpaz insanına verilen değeri göstermektedir. Yaşanan bu üzücü olay üzerine bölge muhtarlarımla eylemin boyutunu ve şeklini değiştirme kararı aldık. " Başka Karpaz Yok " eylemimiz cuma günü saat 08:00'de İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık önünde devam edecektir. Sonuç alana kadar orada KAMP kuracağız...
Bölgesini ve geleceğini düşünen herkesi Lefkoşadaki eyleme davet ediyorum.
Yenierenköy Belediyesi önünden ve Ziyamet/Gelincik Dörtyol kavşağından saat 06:45'de otobüs kaldırılıcaktır...
Hakkımız olanı almaya geliyoruz...

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