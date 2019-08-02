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Yeşilırmak: Sesimiz duyulmazsa çok daha sert tedbirler alacağız

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Karpaz halkı bölgelerine yeterince ilgi gösterilmediği gerekçesiyleeylem başlattı. Karpaz bölgesi halkı Çarşamba günü başlattıkları eylemi bugün Lefkoşa’ya taşıdı
Yeşilırmak: Sesimiz duyulmazsa çok daha sert tedbirler alacağız

Yürüyüş güzergahları çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyen eylemciler “Karpaz yoksa KKTC yok”, “ vur vur inlesin hükümet bizi dinlesin” , “yol yok , hastane yok, daire yok , hastane yok “ pankartları ile sloganlar attı, tek tek söz alarak megafondan isteklerini duyurdu. Eylemciler daha sonra İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Başbakanlığa yürüdü, taleplerini dile getirdi

Eylem esnasında Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de eylemcilerin yanına gelerek, Karpaz bölgesindeki sorunların farkında olduklarını, sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada “biz hükümetten sadaka istemiyoruz, ilgi istiyoruz, bize bir taahhütname verilmesini istiyoruz “dedi. Konuşmasında Karpaz bölgesindeki 4-5 köyün boşaldığına da dikkati çeken Yeşilırmak “eğer devlet vatandaşına sahip çıkmazsa, köylerimiz daha fazla boşalacak yok olacağız” dedi.

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