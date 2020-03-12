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“Yeşilırmak ve Akyar’ın kapatılma kararını yapılan açıklamadan öğrendim”

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“Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edip ayrıldıktan sonra, Yeşilırmak ve Akyar kapılarının tek yanlı kararla kapatıldığını yapılan açıklamadan öğrendim”
“Yeşilırmak ve Akyar’ın kapatılma kararını yapılan açıklamadan öğrendim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu, “Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edip ayrıldıktan sonra, Yeşilırmak ve Akyar kapılarının tek yanlı kararla kapatıldığını yapılan açıklamadan öğrendim” diye konuştu.

Akıncı “Benim toplantıda bulunduğum bölümde, geçiş kapılarında denetimlerin arttırılmasının gerekliliği üzerinde durulmuş, herhangi bir kapının kapatılması konusunda karar alınmamıştır” dedi.

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