Yeşilırmak ve Yedidalga Üreticiler Birliği’nden Girne’ye anlamlı bağış

Covid 19 salgını nedeniyle, zor durumda olan , ihtiyaçlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için, ülkenin dört bir yanında, yardımsever iş insanları, vatandaşlar ve dernekler adeta seferber olmuş durumda.Toplumsal dayanışmanın büyük önem kazandığı bu zor günlerde,yardımseverler, ihtiyaçlı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına kaktı sağlamak için, maddi manevi ciddi bir efor sarf ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Yardımsever iş insanları, dernek, kurum ve kuruluşlar, kendi çabaları ve maddi olanaklarıyla, bazen çevrelerinin de desteğiyle oluşturdukları gıda ve hijyen paketlerini ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırarak, bu zor günlerde, yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Öte yandan bugün,Yeşilırmak ve Yedidalga Üreticileri Birliği’de ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak üzere Girne belediyesine, yaklaşık 500 kiloluk meyve sebze bağışında bulundu.

Birlik temsilcisi Erdoğan Akkılınç, Yeşilırmak ve Yedidalga’da üretilen muz, çilek, yenidünya ve maruldan oluşan 500 kiloluk meyve sebzeyi Girne Belediyesine teslim etti.