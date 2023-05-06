Yeşilırmak yangınının çıkış sebebi araştırılıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün (5 Mayıs) Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının tamamen söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu yaklaşık 40 hektarlık alan içerisindeki, çam, zeytin, harnup, meyve ağaçları ve makilik alanın yandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yangın alanındaki incelemeler devam etmekte olup, yangın çıkış sebebi araştırılmaktadır. İtfaiye ekipleri bölgede gün boyu tedbir amaçlı olarak bulundurulacaktır" denildi.
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