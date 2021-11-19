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Yeşilırmak: Yenierenköy Belediye Plajı Halkındır

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Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: "Yenierenköy Belediye Plajı Halkındır”
Yeşilırmak: Yenierenköy Belediye Plajı Halkındır

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’nın bulunduğu parsellerin Bakanlar Kurulu kararı ile belediyenin kullanıma verildiğini bildirdi.

Yeşilırmak yazılı açıklamasında, Yenierenköy Belediyesi’nin  kendi öz yatırım alanlarını alma konusunda  sorunlar yaşadığını belirterek,  bu sorunlardan birinin de  “Yenierenköy Belediyesi Plaj ve çevresindeki yatırım alanlarının belediyeye ait olmaması ve bu alanlara yatırım yapılamaması” olduğunu ifade etti.

Yeşilırmak, bu sorunun   Yenierenköy Belediye Başkanı olarak  uzun süre verdiği mücadele sonucunda  çözüldüğünü ve  söz konusu alanın belediyenin kullanımına verildiğini ifade etti.

Yeşilırmak, 2018 yılı  Haziran ayından bu yana her alanda ve hukuksal bazda da verilen mücadelenin sonucunda  kazananın belediye ve halk olduğunu vurguladı.

Yeşilırmak, Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’nın bulunduğu parsellerin Bakanlar Kurulu kararı ile belediyenin kullanıma verilmesinin  halka daha iyi hizmet verilebilmesi ve yatırımların yapılabilmesi adına önemli karar olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Bakanlar Kurulu üyelerine de “böyle bir karar aldıkları için” teşekkür ederek, bölgeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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