Yeşilırmak'ın dokunulmazlığı için Mecliste komite

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Dokunulmazlığı Tartışma Konusu: Meclis Komitesi Kuruluyor
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis'te harekete geçildi. Söz konusu girişim, kamuoyunda "sahte diploma soruşturması" olarak bilinen konu kapsamında gündeme geldi.
Cumhuriyet Meclisi, Yeşilırmak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşmek üzere bir komite kurma kararı aldı. Söz konusu komite, ilgili iddiaları değerlendirecek ve hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin rapor hazırlayacak.
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