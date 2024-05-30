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Yeşilırmak'ta iş kazası... 3 Metre yükseklikten düştü!

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Yeşilırmak'ta dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 23 yaşındaki işçi MD Sohel Rana yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Yeşilırmak'ta iş kazası... 3 Metre yükseklikten düştü!

Yeşilırmak'ta dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 23 yaşındaki işçi  MD Sohel Rana yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 

23 yaşındaki Rana, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, sağ el bileği ile sol ayak topuğunda kırık
teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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