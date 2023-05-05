Yeşilırmak'ta Yangın Çıktı!

Rüzgarın da etkisiyle bir anda alevler yayıldı.
Sarp bir alanda çıkan yangına şu an müdahale etmek oldukça güç görünüyor.
Gemikonağı ve Güzelyurt’tan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı noktaya ulaşmaya çalışıyor.
Rüzgarın da etkisiyle bir anda alevler yayıldı.
Sarp bir alanda çıkan yangına şu an müdahale etmek oldukça güç görünüyor.
Gemikonağı ve Güzelyurt’tan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı noktaya ulaşmaya çalışıyor.
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