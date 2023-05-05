  • BIST 4.400,76
  • Altın 1262.05
  • Dolar 19.4969
  • Euro 21.49
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Yeşilırmak'ta yangın... Ersin Tatar: Güney'den bir hava aracı gelecek

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak köyünün güneyinde çıkan yangına yönelik yaptığı açıklamada, "Yaptığımız girişmeler sonucu yangına müdahale için Güney Kıbrıs'tan bir hava aracı söndürme çalışmalarına katılıyor." dedi.
Yeşilırmak'ta yangın... Ersin Tatar: Güney'den bir hava aracı gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak köyünün güney kısmında başlayan yangın ile ilgili açıklamasında, yapılan girişmeler sonucu yangına müdahale için Güney Kıbrıs'tan bir hava aracının geleceğini söyledi.

Tatar, "Yeşilırmak köyünün güney kısmında bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına, devletimizin ilgili bütün birimleri büyük bir özveriyle devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: 

"Yangına ilk müdahale, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter, GKK ekipleri, Orman Dairesi, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, yapılan girişimler sonucunda Türkiye’den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri, bölgeye intikal etmek için yola çıkmıştır.  Diğer yandan, verdiğim direktif doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanın sağlanarak Güney Kıbrıs'tan da bir yangın söndürme uçağının yangın yerine intikal etmek için hazırlandığını vurgulamak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Tatar, "Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgârın yarattığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir" dedi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS: Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2 bin 348 TL’ye yükseldi05 Mayıs 2023 Cuma 16:33
  • Gönyeli Ocak Örgütü Kongresi gerçekleşti: Yeni Başkan Hülya Akbil05 Mayıs 2023 Cuma 15:52
  • Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor05 Mayıs 2023 Cuma 15:41
  • Büyük Kadınlar parkeye ‘GİKAD Kadınlar Açılış Kupası’ ile dönüyor05 Mayıs 2023 Cuma 15:33
  • Çalışma Bakanı Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinleştirileceğini belirtti05 Mayıs 2023 Cuma 15:28
  • Mevlüt Çavuşoğlu: Maraş’taki otellerin satılması Rum tarafındaki mülk sahiplerinin de yararına05 Mayıs 2023 Cuma 14:40
  • Maliye Bakanlığı; “Ocak Ayı Ek Mesailer Ve Taşımacılık Ödemeleri Bugün Gerçekleşti”05 Mayıs 2023 Cuma 14:34
  • “Çam Kese Böceği Sorunu Neden Çözülmüyor?” başlıklı panel düzenlendi05 Mayıs 2023 Cuma 14:29
  • Asteğmen ve Çavuş Celbi ant içti05 Mayıs 2023 Cuma 14:04
  • Yeşilırmak'ta Yangın Çıktı!05 Mayıs 2023 Cuma 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti