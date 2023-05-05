Yeşilırmak'ta yangın: İki noktada devam ediyor...

Yeşilırmak bölgesinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, “İki noktada yangın devam ediyor. Diğer bölgelerde yangın söndü." açıklamasını yaptı.

Yeşilırmak köyünün güneyinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor…

18.00-KAYA: “İKİ NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“İki noktada yangın devam ediyor. Diğer bölgelerde yangın söndü. Evlere yakın yerlerde sıkıntı yok gibi. Bir köyün doğusunda bir de bir dağın yamacında alevlenmeler var. Söndürme çalışmaları devam ediyor.”

17.30-GÜNEY’DEN YARDIM İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak köyünün güney kısmında başlayan yangın ile ilgili açıklamasında, yapılan girişmeler sonucu yangına müdahale için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir hava aracının geleceğini söyledi.

17.00-BURAN: BÖLGEDE BU GECE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Yeşilırmak’ta yangın bölgesinde rüzgarın güneybatı yönünden orta, zaman zaman kuvvetli estiğini belirtti.

Buran, rüzgarın bu gece ve yarın da devam edeceği bölgede bu gece yağış beklenmediğini kaydetti.

16.00-KARACA: “KUVVETLİ VE YÖN DEĞİŞTİREN RÜZGAR ALEVLERE MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR”

Yangın bölgesinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, TAK’a yaptığı açıklamada rüzgarın çok kuvvetli olduğunu ve sürekli yön değiştirerek söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.

Karaca, karadan tüm imkanlarla ve havadan GKK helikopteriyle alevlere müdahale edildiğini ancak henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

LEFKE BELEDİYESİ'NDEN YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan Lefke Belediyesi Yeşilırmak köyünde çıkan yangın nedeniyle yardım çağrısı yaptı. Belediye yangının söndürülmesi için iş araçlarına ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

OĞUZ: GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterin yangına müdahalede bulunduğunu belirtti.

Oğuz, BRT’ye yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığının girişimiyle İngiliz üslerinden bir helikopter yangına müdahale için harekete geçti. Türkiye’den de talepte bulunuldu” dedi.

15.20-CAHİTOĞLU: “YANGIN 7-8 FARKLI NOKTADA DAĞINIK BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Yeşilırmak bölgesinde 7-8 farklı noktada yangının dağınık bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yangına Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin ve itfaiyenin müdahale ettiğini dile getiren Cahitoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterin de yangına müdahale ettiğini söyledi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş yangınla ilgili TAK’a bilgi verdi.

Yangının sarp ve yüksek bir yerde olması dolayısıyla müdahalenin zor olduğunu söyleyen Cahioğlu, Türkiye’den bir helikopterin yolda olduğunu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden de helikopter talep edildiğini belirtti.

Cahitoğlu, yangının bölgede bulunan köylere ve Lefke’ye sıçramaması adına gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

GÜNEŞ

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş de, Yeşilırmak bölgesinin güneyinde başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Güneş, Yeşilırmak’ın güneyinde vadi içinde başlayan yangının genişlemesini engellemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterin havadan, itfaiye, belediye gibi diğer ekiplerin de karadan müdahale ettiğini dile getiren Güneş, Türkiye’den de bir helikopterin gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Güneş, şiddetli rüzgar ve arazi koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.