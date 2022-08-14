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Yeşilırmak'ta yangın kontrol altına alındı

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Polis, karadan ve havadan müdahale edilen Yeşilırmak’taki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Yeşilırmak'ta yangın kontrol altına alındı

Polis, karadan ve havadan müdahale edilen Yeşilırmak’taki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Polisin açıklaması şöyle:

“Saat 13:30 sıralarında, Yeşilırmak köyünün güney ve kuzey kısmında başlayan yangın sonucu yaklaşık yüz dönümlük tepelik arazi içerisindeki maki bitki örtüsü ile yabani zeytin ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye, sivil savunma, orman dairesi ekipleri karadan, havadan ise yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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