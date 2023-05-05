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Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor

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Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor
Yeşilırmak’taki yangına havadan da müdahale ediliyor

Polis Basın Subaylığı saat 14.45 itibarıyla yangının henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığını bildirdi.

Yangına karadan müdahalenin yanında havadan da müdahale edildiği belirtildi.

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