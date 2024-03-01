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Yeşilırmak'tan Özersay'a: Sen kimsin?

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UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sahte diploma soruşturmasına ilişkin kendisini işaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay'a tepki gösterdi; "Sen kimsin?" diye sordu.
Yeşilırmak'tan Özersay'a: Sen kimsin?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sahte diploma soruşturması kapsamında paylaşımlarda bulunan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a tepki gösterdi. 

UBP'li vekil Yeşilırmak, "Kudret Özersay, sen bu halkın göz bebeği olan Polis Teşkilatımızı kullanarak bana gözdağı mı vermeye çalışıyorsun? İsmimi vermeye cesaretin bile yok!!! Her yerde ismimi kullanarak haber yaptırmaya çalışıyorsun!" dedi. 

Yeşilırmak, "Yaklaşık olarak 6 yıldır siyasetin içerisinde yer alan biri olarak benim herhangi bir kuruma veya kişilere verilemeycek hesabım da yok, korkum da yok. Bu devletin kaynaklarına zarar gelmesin diye belediye başkanlığından bu tarafa çaba gösteriyorum. Göstermeye de devam edecegim. Kirli bir şekilde diploma alacak adam degilim ben..." dedi ve şöyle devam etti:

"İlk gün beni ima ettiğinde çıkıp ayni şeyleri söylemiştim. Bilgi ve belgeleri paylaşmaya açığım diye. Neymiş efendim yargılanacakmışım ?

Sen kimsin? Polis! Asker! Savcı! Yargıç! Senin nasıl bir egoya sahip olduğunu o partiden ayrılan herkes biliyor! BENDE BİLİYORUM. Son olarak bazı yayın organlarında polisin beni diploma soruşturması ile ilgili olarak polise davet ettiğini ve gitmediğimi yazmış! Bu haber üzerine Polis Genel Müdürü ile görüşüp, polis teşkilatımızın daveti olması halinde her zaman katılacağımı paylaştım."

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