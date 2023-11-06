  • BIST 7883.92
  • Altın 1815.358
  • Dolar 28.4248
  • Euro 30.5661
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Yeşilköy İtfaiyesi telefon hattı devre dışı...

» »
Polis, Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hatlarının arızalandığını duyurdu.
Yeşilköy İtfaiyesi telefon hattı devre dışı...

Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. 
Arıza giderilinceye kadar 199 veya 0548 811 75 05  numaralı telefon hattının kullanılması önemle rica olunur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak06 Kasım 2023 Pazartesi 08:13
  • Girne ve Değirmenlik’te elektrik kesintisi yapılacak06 Kasım 2023 Pazartesi 08:12
  • 46 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu!05 Kasım 2023 Pazar 20:10
  • Hamburg Havalimanı'nda 'Türk baba, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldı', uçuşlar durma noktasına geldi05 Kasım 2023 Pazar 14:33
  • Serhatköy’de alkollü sürücü duran araca çarptı!05 Kasım 2023 Pazar 12:09
  • Trafik Denetimleri Yapıldı, 37 araç Trafikten Men Edildi05 Kasım 2023 Pazar 12:06
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek05 Kasım 2023 Pazar 12:06
  • Yetkili Makamdan İzinsiz Alkollü İçki Satmak05 Kasım 2023 Pazar 12:05
  • Mağusa'da kumarhanede hırsızlık05 Kasım 2023 Pazar 12:04
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Çilingir Operasyonu)05 Kasım 2023 Pazar 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti