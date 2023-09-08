  • BIST 8361.41
  • Altın 1661.501
  • Dolar 26.8399
  • Euro 28.7648
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol 14 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak

» »
Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol 14 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak
Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol 14 gün süreyle araç trafiğine kapalı olacak

Karayolları Dairesi, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yolun yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile yarından itibaren 22 Eylül’e kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “K.K.T.C Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Balanan - Yenierenköy Yolu yapım İşleri kapsamında, Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy Kavşağı arası yol güzergâhında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeni ile 09/09/2023 - 22/09/2023 ( 14 gün) tarihleri arasında  konu yol güzergâhı araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik ek’te belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlanabilecektir. Bu güzergahı  kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulusal Birlik Partisi: Gündemimizde tüzük kurultayı dışında bir kurultayın yapılması bulunmamaktadır08 Eylül 2023 Cuma 08:11
  • Son Dakika: Lefkoşa'da Trafik Kazası07 Eylül 2023 Perşembe 19:46
  • Nereye gidiyoruz... Bir mahkumun aylık yemek gideri 22 bin TL, asgari ücret 15 bin 750 TL!07 Eylül 2023 Perşembe 19:32
  • Mağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı07 Eylül 2023 Perşembe 19:23
  • Kumar Oynamak ve Kumar Oynanmasına Müsaade Etmek07 Eylül 2023 Perşembe 19:22
  • Ambar Açma, Hırsızlık, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz07 Eylül 2023 Perşembe 19:21
  • ‘Gazetecilik Suç Değildir’ Paneli yoğun ilgi07 Eylül 2023 Perşembe 19:10
  • Geri dönüşüm fabrikasında yangın07 Eylül 2023 Perşembe 18:41
  • Deprem Komitesi toplandı07 Eylül 2023 Perşembe 18:39
  • Dursun Oğuz, Aliyev ile bir araya geldi07 Eylül 2023 Perşembe 18:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti