Yeşilköy sahilinde ceset bulundu

İskele İlçesinden Karpaz bölgesinde Yeşilköy’ün kuzey istikametinde bulunan sahilde bugün öğle saatlerinde deniz kenarındaki kayalıklar üzerinde çürümüş bir insan ceseti bulundu.

İlk belirlemelere göre cesedin erkek mi yoksa kadın mı olduğu tespit edilemedi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

Cesedin bulunduğu nokta göz önüne alındığında cesedin bir mülteciye ait olma şüphesi artıyor.

Ancak polis ekipleri olası bir cinayet şüphesi nedeniyle kapsamlı bir olay yeri incelemesi gerçekleştiriliyor.

İskele Polis Müdürlüğü geniş çaplı bir araştırma başlattı.