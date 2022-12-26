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Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda dün akşam meydana gelen kazada araba takla attı, 22 yaşındaki sürücü Faruk Barış yaralandı.
Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yesilköy-Yenierenköy ana yolunda 22 yaşındaki Faruk Barış yönetimindeki CA 727 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Yenierenköy’e doğru giderken dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmından çıkıp toprak sete ardından da yol kenarında bulunan akasya ağacına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araba sürücüsü Barış, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

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