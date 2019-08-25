  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi

» »
Yeşilköy’de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Yeşilköy’de bir arazide 5 sığınmacı tespit edildi

Yeşilköy’de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu şahısların bugün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.
Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında deniz sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
  • Başbakan Tatar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul etti02 Ağustos 2019 Cuma 20:05
  • Hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi açıkladı02 Ağustos 2019 Cuma 16:15
  • Karpaz'da trafik kazası,4 kişi yaralı01 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
  • “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” İskele’de de kutlandı01 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
  • Hafta Sonu Karpaz’da “Spot Caretta Festivali” yapılıyor01 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
  • Sennaroğlu’ndan Karpaz halkına destek açıklaması31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:08
  • Serdar Saydam vefat etti31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
  • “Bölgemizin geleceği için yürüyoruz31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:29
  • Karpazlılar sorunlarının çözümü için ziyamet’ten cumhuriyet meclisi’ne yürüyüş eylemi başlatacak29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti