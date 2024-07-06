Yeşilköy'de kazaya giden polis ekibi yayaya çarptı

Yeşilköy’de meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının yaşandığı yere giden polis ekipleri, yayaya çarptı.

Yeşilköy’de Yenierenköy-Dipkarpaz Anayolu üzerinde, dün saat 21:00 sıralarında, meydana gelen ve ölümle neticelenen trafik kazası ile ilgili göreve gidildiği sırada, polis memuru yönetimindeki RHA 4495 plakalı polis aracı ile Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi olmayan bir yerde anayolu karşıdan karşıya geçen 52 yaşındaki Teyfur Kaya’ya çarptığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan yaya Teyfur Kaya'nın, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.