Yeşilköy’de korkutan kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Üç yaralı (Foto -Haber)

Bugün saat 7.00 sıralarında Yeşilköy’de Cahit Özdemir yönetimindeki LJ 391 plakalı kamyonet araç ile Erenköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Davut Yenmez yönetimindeki MY606 plakalı arac ile yüz yüze çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LJ391 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cihangir Tip ve İbrahim Yılmaz yaralandı..

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Davut Yenmez haricindeki diğer yararlılar hastaneden taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.