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Yeşilköy'de meydana gelen kazayla ilgili polisten açıklama

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Yeşilköy’de dün meydana gelen trafik kazası ile ilgili polisten açıklama yapıldı.
Yeşilköy'de meydana gelen kazayla ilgili polisten açıklama

Kazayla ilgili polisten verilen bilgi şöyle:

05.07.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yeşilköy’de Konat Market Önünde, Yenierenköy-Dipkarpaz Anayolu üzerinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası ile ilgili göreve gidildiği sırada, polis memuru yönetimindeki RHA 4495 plakalı polis aracı ile Yeşilköy istikametinden Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi olmayan bir yerde anayolu karşıdan karşıya geçen Teyfur KAYA (E-52)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Teyfur KAYA, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

 

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