  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Yeşilova Kulübü'nün saha hasreti sona eriyor

» »
Dört sezondur Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nı kullanamayan Merit Alsancak Yeşilova Kulübü'nün bu hasreti sona eriyor.
Yeşilova Kulübü'nün saha hasreti sona eriyor

Yaşanan birçok sorun nedeniyle zemin ve çevre düzenlemesi konusunda yol alamayan ve büyük sıkıntılar yaşayan Alsancak temsilcisinin sahasının zemini lazer yöntemiyle tesviye edildikten sonra çim ekimi de yapıldı.

 Ligin beşinci haftasından sonra kullanılır hale gelmesi beklenen Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın çevre düzenlemesi de tamamlanacak.

M.A.Yeşilova ilk haftalardaki  maçlarını Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı'nda oynayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi26 Ağustos 2022 Cuma 09:55
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri26 Ağustos 2022 Cuma 09:49
  • Dele Alli, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi25 Ağustos 2022 Perşembe 10:44
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek25 Ağustos 2022 Perşembe 08:54
  • Galatasaray seyircisi Trabzon’da tribüne alınmayacak25 Ağustos 2022 Perşembe 08:51
  • Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:51
  • West Ham United, Chelsea’den Emerson’u kadrosuna kattı24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:24
  • Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı23 Ağustos 2022 Salı 08:19
  • Fenerbahçe 311 gün sonra lider (Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu)23 Ağustos 2022 Salı 08:15
  • Futbolda fikstür çekiliyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti