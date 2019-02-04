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Yeşiltepe: "Yeni bir tur Kıbrıs görüşmeleri için prensip anlaşması gelebilir"

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NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, NTV canlı yayınında Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yeşiltepe: "Yeni bir tur Kıbrıs görüşmeleri için prensip anlaşması gelebilir"

NTV Dış Haberler Müdürü Yeşiltepe, Crans Montana’dan sonra Kıbrıs barış görüşmeleri öldü bitti gitti dedik.

Fakat yeniden canlandırılması konusunda Ankara’nın da Atina’nın da samimi heyecanı var.

Ama tek sorun Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılması.

O mevzuyla ilgili eğer Atina gerçek anlamda bir adım atarsa, yeni bir tur Kıbrıs görüşmeleri için bir tür prensip anlaşması veya açıklama gelebilir. Bence sürpriz olmaz”

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