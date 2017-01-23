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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı

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Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı
Dernekten verilen bilgiye göre, seminer programı Yeşilyurt İlkokulu 3, 4. ve 5. sınıf öğrenci ve öğretmenlerine yönelik yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen, “Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çalışmaları kapsamında, Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Seminer Programı, Yeşilyurt İlkokulunda gerçekleştirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, seminer programı Yeşilyurt İlkokulu 3, 4. ve 5. sınıf öğrenci ve öğretmenlerine yönelik yapıldı.

Seminer kapsamında, görsel sunumlar eşliğinde kanser hastalığı anlatılarak, hastalığın ne olduğu, nasıl meydana geldiği, ne tür risk faktörlerinin hastalığı oluşturduğu (sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve diğer tütün mamulleri kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, güneş ışınları, çevre kirliliği ve teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımı gibi…) belirtiler ve hastalıktan nasıl korunulabileceği konuları aktarıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışma ve Eğitim Çalışmaları Birimi olarak Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından gerçekleştirilen farkındalık programında, bilgi ve tecrübelerinin detayları öğrencilere multivizyon eşliğinde görsel sunum olarak aktarılarak, bilinçlendirici broşürlerle yazılı bilgiler de sunuldu.

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