Yeşilyurt'da "Sultani Üzüm"de Limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 28 numuneden 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
Yerli ürünlerden 22 numuneden 20 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.
Yeşilyurt sakinlerinden Halil Çaktu’ya ait sultani üzümde (parsel 1) ve Yeşilyurt sakinlerinden Şifa Volkan’a ait sultani üzümde (parsel 1), tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.
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