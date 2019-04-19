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Yeşilyurt'ta araba yayaya çarptı !

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 Yeşilyurt’ta bir araba, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemaliye Gencer’e (K-70) çarptı. Yaralanan Gencer, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Yeşilyurt'ta araba yayaya çarptı !

 Yeşilyurt’ta bir araba, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemaliye Gencer’e (K-70) çarptı. Yaralanan Gencer, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 11:30 sıralarında, Yeşilyurt'ta Cemal Eruç Caddesi üzerinde meydana geldi.

Abdulselam Kayıkçı (E-82) yönetimindeki KM 301 plakalı salon araç, Gemikonağı istikametine doğru dikkatsiz sürüşle seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Cemaliye Gencer’e (K-70)  çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Cemaliye Gencer kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı.

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