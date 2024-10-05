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Yeşilyurt’ta küçükbaş hayvan çalan 3 kişi tutuklandı

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Yeşilyurt’ta küçükbaş hayvan çalan 3 kişi tutuklandı
Yeşilyurt’ta küçükbaş hayvan çalan 3 kişi tutuklandı

Yeşilyurt’ta bir ağıldan küçükbaş hayvan çalan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Yeşilyurt’ta bir şahsa ait küçükbaş hayvan ağılından 13 koyunla 2 koç çalındı.

24-25 Eylül tarihleri arasında olan olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada S.A.(E-31), E.S.(E-55) ve I.K.(E-33) zanlı olarak tutuklandı.

-Elektronik eşya mağazasında hırsızlık

Öte yandan Gazimağusa’daki bir elektronik eşya satış mağazasından “Apple Pencil 2” çalındı.

24 Eylülde yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada, mağazaya müşteri gibi giren ve Apple Pencil 2’yi çaldığı tespit edilen F.Q.(K-22) dün tutuklandı.

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