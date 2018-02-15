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Yeşilyurt’ta trafik kazası

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Yeşilyurt’ta trafik kazası
Yeşilyurt’ta bu sabah meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Canşa İltaş (E) ağır şekilde yaralandı. İltaç, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre  Ecevit Caddesi üzerinde, Mustafa Altıntuğ (E-40) yönetimindeki MB 909 plakalı araç, dikkatsiz sürüşle seyrederken, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Canşa İltaş’a aracının sol dikiz aynası ile çarptı.

Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından İltaş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kaburgalarında kırık ve akciğerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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