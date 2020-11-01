Yeşilyurtta uyuşturucu ile yakalandılar!

31.10.2020 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta H.S.M.M.’nin (E-25), kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada yolda ışıksız seyretmesi sonucu polis tarafından durduruldukları sırada, tasarruflarında bulunan yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi dışarıya atıldığı tespit edilmiştir. Adı edilen ve araçta yolcu olarak bulunan I.L (E-23), N.K.(E-23), L.T.C. (E-22), D.K.G. (E-25) ve K.K.T. (E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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