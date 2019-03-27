Yeşilyurt'tan acı haber

Yeşilyurt’un sevilen isimlerinden Akile Ağın dün akşam yaşamını yitirdi. Akile Ağın hayatını kaybetmesiyle sevenleri yasa boğuldu.
Akile Ağın Perşembe günü Lefke Orta Camisinde öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığında toprağa verilecektir.
Yeşilyurt’un sevilen isimlerinden Akile Ağın dün akşam yaşamını yitirdi. Akile Ağın hayatını kaybetmesiyle sevenleri yasa boğuldu.
Akile Ağın Perşembe günü Lefke Orta Camisinde öğle namazına müteakip Lefke Mezarlığında toprağa verilecektir.
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