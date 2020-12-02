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Yeşim Dede, DAÜ-SEN adına, ETUCE Kıbrıs Temsilcisi oldu

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DAÜ-SEN, dünya çapında 32.5 milyon üyesi bulunan Eğitim Enternasyonali'nin Avrasya Örgütü olan Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (Federasyonu) ETUCE'nin genel kuruluna katıldı.
Yeşim Dede, DAÜ-SEN adına, ETUCE Kıbrıs Temsilcisi oldu

DAÜ-SEN'in açıklaması şu şekilde:

 

DAÜ-SEN, dünya çapında 32.5 milyon üyesi bulunan Eğitim Enternasyonali'nin Avrasya Örgütü olan Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (Federasyonu) ETUCE'nin genel kuruluna katıldı. Pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen genel kurulda sendikamızı Başkan Ulaş Gökçe ile Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Hoşkara temsil ettiler.

 

ETUCE Genel Kurulu’nda DAÜ-SEN üyesi Yeşim Dede’nin Kıbrıs ülke temsilciliği onaylandı. Kıbrıslı Rum ve Türk 6 eğitim sendikasının uzlaşısıyla ortak aday olan Yeşim Dede 2 yıl boyunca Kıbrıs'ın tüm eğitim emekçilerini ETUCE’de temsil edecek ve ETUCE Yönetim Kurulu üyesi olacak. Bunun ardından, sendikaların uzlaşısı gereği, temsilcilik görevi bir Kıbrıslı Rum sendika temsilcisine geçecek. Ülkemizin üç resmi diline de hakim Yeşim Dede, Kıbrıs’ın ETUCE’deki ilk kadın temsilcisi oldu. Yeşim Dede Ankara Üniversitesi Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. yapan Dede Kıbrıs’ın üç resmi dilini de konuşabilmektedir. Siyasette aktif olarak yer alan Yeşim Dede uzun yıllar DAÜ’de ve DAÜ-SEN’de yönetici olarak görev yaptı.

 

51 Avrasya ülkesinden 127 eğitim sendikası, sendikalar federasyon ve konfederasyonlarında örgütlü 11 milyon eğitimciyi temsil eden ETUCE, Avrupa'daki tüm temel eğitim süreçlerinin ana ortağıdır ve pek çok Avrupa Birliği organlarında temsil edilmektedir.

 

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