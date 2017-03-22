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Yeşim Salkım: Beni alan kapının önüne bıraktı; keşke hiç evlenmeseydim

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Yeşim Salkım: Beni alan kapının önüne bıraktı; keşke hiç evlenmeseydim
"Teyzem hiç evlenmemiş, en iyisini yapmış"

Şarkıcı Yeşim Salkım, Türk Sanat Müziği sanatçısı babası Dursun Salkım'la aynı sahnede yer almayı planladığı, ancak geçirdiği felç nedeniyle babasının sahne alamadığı konserde, hiç evlenmemiş teyzesinin yanına giderek "Teyzem hiç evlenmemiş. Bence en iyisini yapmış. Beş defa evlenen biri olarak, hiç evlenmemiş olmak bence de en iyisi. Alan kapının önüne bıraktı ama Allah'ıma şükürler olsun ki evlatlarım var" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Türk müziği hayranları için eski bir gelenek olan gündüz konserlerine tekrar hayat veren İBB CRR Konser Salonu, İstanbul'da Pazar Konserleri kapsamında önceki gün Yeşim Salkım'ı sevenleriyle buluşturdu. Duayen sanatçı babası Dursun Salkım'la aynı sahnede yer alması planlanan konserde Yeşim Salkım; babasının rahatsızlığı nedeniyle sahneyi kızı Meryem Ada Eratik, kardeşi Durçin Salkım ve yeğeni Yeşim Dila Salkım ile birlikte paylaştı. Salkım, kızıyla birlikte 'Söz' şarkısını seslendirdi. Dursun Salkım ise seyircilerin arasında yer alarak kızını konserinde yalnız bırakmadı.

"Teyzem hiç evlenmemiş, en iyisini yapmış"

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, konserde kendisini dinlemeye gelen teyzesinin yanına giderek 'Senede Bir Gün' şarkısını seslendiren Yeşim Salkım; "Teyzem hiç evlenmemiş. Bence en iyisini yapmış. Beş defa evlenen biri olarak, hiç evlenmemiş olmak bence de en iyisi. Alan kapının önüne bıraktı ama Allah'ıma şükürler olsun ki evlatlarım var" diyerek evliliklerinde yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Salkım, "O benim ilk göz ağrım" dediği yeğeni Yeşim Dila Salkım ile de'Sil Baştan' şarkısını söyledi.

"Benim için değil baba, senin için buradalar"

Bir ay önce felç geçiren Dursun Salkım, kızını seyircilerin arasında izledi. Baba Salkım "Ben kızımı yalnız bırakmamak için hasta yatağımdan çıkıp geldim. Sizler de kızım için geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi. Babasının bu sözleri karşısında bir hayli duygulanan Yeşim Salkım ise şöyle konuştu: "Benim değil, senin için buradalar. Babamın buraya kadar gelmesi bile benim için büyük onur ve büyük şeref. Kendisi hasta ve zor bir dönem geçiriyoruz." Bu sözlerin ardından Yeşim Salkım babasıyla birlikte 'Duymayan Kalmasın' şarkısını söyledi.

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