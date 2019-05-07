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Yeşim Salkım: Gülben Ergen kocama da ortaktı

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Yeşim Salkım sosyal medya hesabından takipçisine verdiği Gülben Ergen cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu
Yeşim Salkım: Gülben Ergen kocama da ortaktı

Ekrem İmamoğlu'nun YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından çağrısına destek veren Yeşim Salkım sosyal medya hesabından takipçisine verdiği Gülben Ergen cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım'ın İmamoğlu için attığı destek mesajına, "Gülben Ergen-Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yorumunu yaptı. Salkım, Gülben Ergen için, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar." ifadelerini kullandı.

Ekranlardan bir süredir uzak olan Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği Gülben Ergen cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

"Kocama da ortaktı bir zamanlar"

Bir sosyal medya kullanıcısı Yeşim Salkım'ın İmamoğlu için attığı destek mesajına, "Gülben Ergen-Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yorumunu yaptı.Yeşim Salkım ise o mesaja, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar." mesajıyla cevap verdi. 

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