Yeşim Salkım: “Melekler Takımı” isminde spor salonu yaptırmak istiyorum

Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa Alkan’ın sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği ‘Ev Meydanı’ isimli programa katıldı.
Salkım, Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerin kabul etmesi halinde “Melekler Takımı”nın adını yaşatmak için Kuzey Kıbrıs'ta veya Türkiye’de bir okula spor salonu yaptırmak istediğini söyledi.
Salkım, “Bu spor salonunun adı ‘Melekler Takımı’ olacak” dedi. Salkım, ayrıca hayatını kaybeden kafile üyelerinin portrelerini spor salonuna çizdirmek istediğini de kaydetti.
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