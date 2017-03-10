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"Yeter artık sizin yalakalığımız"

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"Yeter artık sizin yalakalığımız"
Bağımsızlık Yolu, KKTC’de yabancı bir ülkenin iç siyaseti ile ilgili miting yapılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hele bu mitinge 2 bakanın katılması ve başka bir ülkenin iç siyaseti ile ilgili sözler sarf etmesi yenir yutulur cinsten değildir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Yeter artık sizin yalakalığınız. Bu halk sizden utanıyor” denildi.

AKP’nin “diktatörce” politikaları neticesinde Türkiye halkları üzerindeki baskısının  arttığı, ülkemizde de bunun yansımalarının görüldüğü  iddia edilen açıklamada, “Her gün trafik kazalarında ölürken, yoksullaşıp göç yollarına düşerken, bu işlerle ilgilenmesi gereken bakanların, AKP mitinglerinde el sallamasını izlemek öfkemizi iki katına çıkarmaktadır”  denildi.

AKP mitingini ve buna vesile olanları kınayan Bağımsızlık Yolu, ülkenin Türkiye siyasetinin iç meselelerinin şekillendirileceği bir il değil; Kıbrıslı Türklerin yaşam ve varoluş alanı olduğunu  belirtti. 

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