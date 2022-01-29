Yeterince almazsanız sorunlara hazırlıklı olun!

Çok az kişinin bildiği ama hayatınızı değiştirecek önemde olan Selenyum eksikliği, sizi hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Başta bağışıklığı düşürmek olmak üzere tiroidin bozulmasına, erken yaşlanmaya, saçların dökülmesine, kasların zayıflamasına, kısırlık sorununa hatta kalp rahatsızlıklarına neden olan selenyum hakkında çok az kişinin bildiği önemli bilgileri bir araya getirdik.

“Selenyum nedir?”, “Selenyum eksikliği nelere sebep olur?” ve “Selenyum nelerde var?” gibi soruların cevaplarını haberimizde bir araya getirdik. Çok az kişinin bildiği ancak hayati öneme sahip olan minerallerden Selenyum eksikliği hastalıklara karşı sizi hedef haline getirerek yaşam kalitenizi düşürüyor. Vücudumuzun üretemediği bir mineral olan selenyumu ekstradan almamız gerekmektedir.

Bu nedenle beslenme, bu mineralin eksikliğindeki en önemli faktörlerden biri. Tüm bu yararlarının büyük çoğunluğunu ise "selenoprotein" adı verilen selenyum içeren proteinler aracılığıyla sağlar.

ERKEN YAŞLANMAYA NEDEN OLUR

Selenyum, vücuttaki zararlı serbest radikallerle savaşarak kişinin yaşına bağlı bir yaşam sürmesini sağlar. Fakat selenyum eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olması ile birlikte serbest radikallerle savaşma yeteneğinde eksiklik meydana getirir. Bu nedenle beden yaşınız, normal yaşınıza oranla daha yaşlı çıkabilir ve yaşlılık etkileri ile daha erken yıllarda mücadele etmek zorunda bırakabilir.

Selenyum, endokrin, bağışıklık ve kardiyovasküler sistemlerinde önemli rol oynar. Üstelik metabolizmadaki birçok işlevin yerine getirilmesini sağlayan tiroid bezlerinde de yüksek miktarlarda bulunuyor. Hatta tiroid hormonları dönüştüren enzimler, selenyumlara bağlı olarak çalışır.

Selenyum DNA sentezinde bile yer alan önemli bir mineral. Hatta üremeden enfeksiyonlara karşı korumaya kadar vücuttaki birçok işlevde yer alır. Vücudun ihtiyacı olan selenyum miktarı, kişiye göre değişiklik gösterir. 14 yaşın üzerindeki kişiler için günde 55 mikrogram olsa da hamileler ve emziren kadınlar için bu miktar, 70 mikrograma kadar yükselir.

SELENYUM EKSİKLİĞİ NEDİR?

Selenyum, bazı coğrafi bölgelerde yüksekken diğerlerinde düşüktür. Bunun sebebi ise yenilen yiyeceğin selenyum içeriğini yetiştiği toprak yoluyla almasıdır. Toprakta bulunan bu mineralin ne kadar yüksek olduğuna göre yeterlilik düzeyi belirlenir.

Örneğin; ABD'de daha yüksek selenyum zengini topraklara sahipken Avrupa'da daha düşük selenyum seviyeleri mevcuttur. Düşük selenyum özellikle Doğu Avrupa, Çin ve Yeni Zelanda'da da yüksek olarak görülüyor. Bu eksikliği gidermek için birçok ülke gübresine selenyum eklemeye başladı.

Dünya çapında 500 milyon ila 1 milyar arasındaki kişinin selenyum eksikliğine sahip olduğu düşünülüyor. Diyalize giren kişiler, HIV virüsü taşıyanlar, bu riskle daha fazla karşı karşıya. Crohn hastalığı veya çölyak hastalığına sahip kişilerde de insanların ihtiyaç duydukları selenyum emilimi zorlaştığı için bu mineralin eksikliğiyle daha fazla karşılaşabilirler.

Tüm bunların yanı sıra selenyum eksikliğinin neden olduğu sorunlar nelerdir sorusu ile oldukça riskli cevaplara sahip. Yeteri miktarda selenyum alınmıyorsa, karşılaşılabilecek birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu belirtilere dikkat etmek önemlidir. İşte selenyum eksikliğinin neden olduğu o belirtiler…

SELENYUM EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

KISIRLIK

Selenyum eksikliği, kısırlık sorununa neden olmanın dışında eğer kadın hamile kaldıysa hamilelik sırasında da büyük sorunlara sebep olur. Selenyum seviyeleri ile doğurganlık arasında önemli bir ilişki vardır. Bu nedenle çocuk isteyen çiftlerin, bu mineralin eksikliğini kontrol ettirmesi önemli bir adım olabilir. Ayrıca hamileliğin erken evrelerindeki düşük selenyum, düşük doğum ağırlığı, fetüsün bağışıklık ve sinir sistemlerinde hasar gibi sorunlarla da ilişkili hale gelebilir.

KAS ZAYIFLIĞI

Kaslarda ortaya çıkan zayıflık, birçok soruna neden olur. Genellikle iskelet sistemindeki kaslar düşünülse de kalp kasımız da buna dahildir. Selenyum düzeyi düşük olan kişilerde zayıf kaslar, ağrı ve yorgunluk sebebi haline gelir. Ayrıca bu durum kalp kaslarını da etkilediği için kalp rahatsızlıklarını da beraberinde getirebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Tiroid hormonları, saçların dolgunlaşmasında ve yenilenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle selenyum olmadan tiroid hormonlarının yavaş işlemesi, saç köklerinde de etkisini gösterir. Bu tepkiye bağlı olarak saçlarınız normalden çok daha fazla dökülebilir.

ZAYIFLAMIŞ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Düşük selenyum, bulaşıcı hastalıklara karşı kişiyi duyarlı hale getirir. Hatta zararsız bakterileri bile yaşamı tehdit eden bir hastalık seviyesine ulaştırabilir. Bu nedenle, eksikliği oldukça büyük sorunlara neden olan selenyumun vücuttaki oranının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Araştırmacılar, bu durumun toprağın selenyum açısından yetersiz olduğu anlaşılan Çin'de Keshan hastalığı vakalarında meydana geldiğini ortaya koyuyor. Bu hastalığa selenyum eksikliğinin el, ayak ve ağız hastalığından sorumlu olan coxsackievirus adlı virüsün bir araya gelmesi ile oluşuyor.

SİSLİ ZİHİN

Selenyum alımındaki eksiklik, zihinsel durumda değişiklikler ortaya çıkarırı. Özellikle zihinsel bir sis adı verilen bu durum, tek başına açıklayıcı olduğu düşünülmese de uzmanlar, diğer semptomlarla bir araya getirdiğinde bu sorunu açıklayabilir. Üstelik yapılan araştırmalar, selenyum eksikliğinin yaşlı yetişkinlerde daha zayıf bir bilişsel işlevle ilişkili olduğu tespit edildi.

YORGUNLUK

Net olmayan bir belirti olsa da yorgunluk, birçok eksikliğin sonunda ortaya çıkması muhtemel bir durumdur. Fakat selenyum eksikliğinde sıklıkla raporlanır. Bunun sebebi ise; bu mineralin normal tiroid fonksiyonlarınızda ortaya çıkardığı değişimdir.

SELENYUM EKSİKLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Selenyum eksikliği teşhisi, bir kan testi ile yapılabilir. Fakat uzun süreli selenyum oranlarının iyi bir göstergesi olarak saç ve tırnaklar da kontrol edilebilir. Doktorunuzun yönergesine göre uygun bir test aracılığıyla selenyum seviyelerinin takibini yaptırabilirsiniz.

SELENYUM HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

Normalde, selenyum Brezilya cevizi, et, deniz ürünleri, tam tahıllar, buğday, sarımsak, su yosunu, şeker kamışı, soğan ve reishi mantarı gibi gıda maddelerinde bulunur.