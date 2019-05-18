Yeterince Uyusanız Bile Yorgun Hissetmenizin 4 Nedeni

Birçok insan bu sorunu önemsemiyor, dolayısıyla nedenini de merak etmiyor. Peki sürekli yorgun olmanın ardında hangi nedenler yatıyor?

Yoğun geçen bir günün sonunda aklımıza ilk gelen şeyin uyumak olması, uykunun vücudumuz için ne kadar gerekli olduğunun kanıtı. Öyle ki düzenli uykunun birçok problemin en net çözümü olduğu da bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Peki yeterince uyuduğumuz zamanlarda bile yorgun hissetmemizin sebebi nedir? Bazı insanlar 7-8 saatlik uykuların ardından bile yorgun hissedebiliyorlar. Gelin bu sorunun nedenlerine hep birlikte göz atalım.

1. Yetersiz fiziksel aktivite:

Basit bir denklemle bakıldığı zaman fiziksel aktiviteler yorgunluğa yol açıyorlar ancak tek etkisi bu değil. Vücudumuzu aktif tutmaya yarayan fiziksel aktiviteler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi toparlamada büyük rol oynuyor. Bilimsel açıdan kanıtlanmış olan bu gerçek, hareketsiz geçen günlerin ardından yorgun uyanmanın en büyük etkeni.

2. Kafein kullanımı:

Birçoğumuzun uykudan kaçmak için kafein kullandığı inkar edilemez bir gerçek. Ders çalışırken, ofisteyken ya da herhangi bir sebep için uykumuzun gelmemesi adına kafein oldukça iyi bir yardımcı. Fakat gün içinde tükettiğimiz kafein, gece yatağa girdiğimizde uykumuzun kalitesini belirliyor.

Kafein, gün boyunca beynin biriktirdiği adenozini bloke eder. Adenozin, uykumuzun geldiğini hissetmemizi sağlayan bileşenin adıdır.

3. Zihinsel yorgunluk, stres:

İçinde bulunduğumuz dönemde hemen hemen herkesin günlük stresleri bulunuyor. Sağlığımız açısından önemsemediğimiz stres ve depresyon, uyku kalitemizi ciddi oranda baltalıyor. Stresin ve depresyonun yarattığı gerginlik, dolaylı yoldan uykusuzluğa yol açabilir.

4. Diğer etkenler:

Yukarıdaki 3 farklı başlığa ek olarak bir de tıbbi problemler bulunuyor. Bunlar; demir eksikliği, tiroid problemleri ve diyabet gibi çeşitli hastalıklar olabilir. Eğer yukarıdaki 3 başlık bu konuda size yardımcı olmadıysa doktorunuza başvurmanızı öneririz.